Прогноз магнітних коливань на останній місяць весни

У травні очікується кілька магнітних бур слабкої, середньої та сильної потужності, які здатні суттєво вплинути на самопочуття.

1–4 травня – середня магнітна буря, пік якої припаде на 1 і 2 числа. З 3 травня сонячна активність піде на спад. У цей період можуть виникнути легкі симптоми слабкості, головний біль.

7 травня – середня магнітна буря. Можлива апатія. Метеозалежним людям краще відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень, довгих поїздок та важливих справ.

11–12 травня – середня магнітна буря. Слід уникати стресових ситуацій, можливе загострення хронічних хвороб.

14–15 травня – незначні магнітні коливання, які можуть зумовити пригнічений емоційний стан або, навпаки, надмірну дратівливість.

17–19 травня – сильна магнітна буря. Пік припаде на 18 травня – геомагнітне збурення вплине на багатьох людей, у тому числі залежних від погодних умов.

20–25 травня – середня магнітна буря. Може боліти голова, виникнути безсоння. Варто уникати міцних кофеїнових напоїв, більше відпочивати.

28–31 травня – сильна магнітна буря. Пік – 28 травня. У цей період можуть загострюватися хронічні хвороби, тому важливо утримуватися від фізичних навантажень, обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, намагайтеся дотримуватися здорового способу життя: більше перебувайте на свіжому повітрі, не перевантажуйте себе фізичними вправами, уникайте вживання алкоголю та жирної їжі, дотримуйтесь режиму сну, пийте більше звичайної води.