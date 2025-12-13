Профком студентів ТНПУ долучився до встановлення Національного рекорду України

Команда профспілкового активу Профкому студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка стала частиною події, яка вже увійшла в історію волонтерського руху України. Про це йдеться на сайті закладу.

Завдяки ініціативі Профкому студентів КПІ імені Ігоря Сікорського, за підтримки волонтерів і небайдужих студентів з різних міст, було встановлено новий Національний рекорд України з виготовлення антен Flower Pot упродовж 24 годин.

Акція відбулася у межах заходів до Міжнародного дня волонтера. За цей час учасникам вдалося виготовити:

320 антен Flower Pot – Національний рекорд України щодо найбільшої кількості, виготовленої за 24 години;

398 подовжених антен для рацій;

1 100 окопних свічок.

Уся виготовлена продукція буде передана на різні напрямки фронту відповідно до запитів підрозділів.

Антени типу Flower Pot є простим, але надзвичайно ефективним засобом забезпечення стабільного зв’язку на передовій. Саме зв’язок часто відіграє вирішальну роль у координації дій та безпеці військових.

У Профкомі студентів ТНПУ зазначають, що участь у такій ініціативі стала справжнім прикладом командної роботи й солідарності студентської спільноти.

Учасники акції зізнаються, що працювали навіть у темряві та в умовах відключень електроенергії, проте це не зупинило волонтерів. Головним залишалося бажання допомогти тим, хто щодня боронить Україну.

Профком студентів ТНПУ висловив щиру подяку Профкому студентів КПІ за запрошення та можливість долучитися до справи, яка має реальне значення для фронту.

Разом – потужна сила.

Командна праця – запорука результату.

Є рекорд.