Професійні фени проти звичайних: чи варто переплачувати?

Вирішили купити фен, але не знаєте який вибрати? Перед вами дилема: звичайний бюджетний варіант або дорогий професійний? Давайте розберемося, чим насправді вирізняються ці пристрої та чи варто взагалі переплачувати.

Потужність

Потужність – перше, що відрізняє професійний фен від звичайного. Якщо ви втомилися сушити волосся протягом 20-30 хвилин, то потужний профі-фен із двигуном на 1800-2400 Вт – це саме те, що потрібно. Він скоротить час укладання у два, а то й тричі.

Профі-фен: волосся буде сухим буквально за лічені хвилини.

Звичайний фен: добре впорається із повсякденним сушінням. Але, якщо локони густі та довгі – доведеться сушити не менше хвилин 20.

Контроль температури

Перегрівання – ворог номер один для волосся. Професійні фени дозволяють точно налаштувати температуру. А ось звичайні можуть пересушити та пошкодити локони (особливо при регулярному використанні).

Профі-фен: розумна техніка для тих, хто дбає про здоров’я волосся.

Звичайний фен: найчастіше просто дме гарячим повітрям, без турботи про ваші локони.

Іонні технології

Мрієте про гладке, блискуче волосся без пухнастості – обирайте фен з іонізацією. Він нейтралізує статичну електрику, закриває кутикулу. Локони виглядатимуть блискучими, гладкими та доглянутими. Так, звучить як магія, але це реально працює.

Профі-фен: отримайте укладку як із реклами шампуню.

Звичайний фен: будьте готові до злегка «вибухової» зачіски, особливо в холодну, вологу погоду.

Насадки

Професійні пристрої завжди йдуть у комплекті з безліччю насадок (концентратор, дифузор для фена, щітка-брашинг тощо). Це дозволяє грати з укладаннями. Адаптувати фен під будь-які потреби волосся. Водночас, звичайні фени часто обмежуються однією-двома стандартними насадками. Це робить їх менш універсальними.

Профі-фен: цілий арсенал насадок на всі випадки життя від об’єму до гладкості.

Звичайний фен: мінімальний набір, доведеться імпровізувати.

Шум

Ще один нюанс – рівень шуму. Якщо вам важлива тиша під час сушіння, професійні фени виграють. В них використовуються потужніші та сучасніші AC-мотори, які забезпечують високу продуктивність та суттєво знижують рівень шуму. Це робить процес більш зручним. Особливо якщо ви користуєтеся феном рано вранці або пізно ввечері (це нікому не заважатиме). У звичайних фенах часто використовують DC-мотори. Вони дешевші і простіші у виробництві, але працюють голосніше і швидше зношуються.

Профі-фен: працює тихіше, менше дратує слух.

Звичайний фен: може бути доволі гучним.

Термін служби

Професійні фени розраховані на тривалий термін служби. Їхні мотори можуть витримувати часте використання. Особливо якщо ви любите робити укладання щодня. Звичайні фени швидше перегріваються, можуть «здатися» за кілька років активного використання. І так, заміна двигуна у професійному фені – рідкість, вони спокійно витримують роки роботи.

Профі-фен: справжня міць, готова до марафонів.

Звичайний фен: не може витримати довгі «забіги».

Чи варто переплачувати?

Якщо для вас сушка волосся – це швидкий ранковий ритуал і ви не прагнете ідеального укладання щодня, то звичайний фен цілком впорається. Але якщо мрієте, щоб локони виглядали як після салону, без пухнастості, сухості та пошкоджень, то професійний фен стане вашим найкращим вкладенням. Так, ціна вища, але й якість догляду в рази краща. Тож відповідь однозначно так! Професійний фен того вартий.