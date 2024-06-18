Продукцію тернопільської пивоварні «Опілля» тепер можна придбати і в США

Після успішного виходу на ринки Європи тернопільська пивоварня «Опілля» поширила експорт на північноамериканський континент.

Продукцію броварні тепер можна купити і на Середньому Заході Сполучених Штатів Америки.

«Для «Опілля» США стали третьою країною експорту. У штаті Іллінойс з початку цього року наше пиво можна придбати в окремих торгових мережах. Точки продажу «Опілля» в США відображені на сайті пивоварні. Постачання продукції через Атлантичний океан — це перше в 2024 роціекспортне досягнення «Опілля». Ми успішно його розвиваємо. Готуємо ексклюзиви для покупців, щоб якнайкраще презентувати якісне пиво українського виробника», — каже директор відділу експорту«Опілля» Лука Гомівка.

Плануючи вихід на зовнішні ринки, броварня розробила і на початку 2022 року зварила спеціальну експортову лінійку пива, яку можна купити і в Україні. Вперше в європейському продажу “Opillia Koryfei”, “Opillia 1851”, “Opillia Lager”, “Opillia Dunkel”, “Opillia Wheat” з’явилося в Польщі в кінці квітня 2022 року. Там покупцями вітчизняного бренду спершу були українці, а далі й поляки вподобали тернопільський продукт.

Відтак у серпні 2022-го підприємство почало експорт і до Італії. Нині європейці вже активно купують і з задоволенням п’ють справжнє пиво «Опілля». Бо зварене воно з найякіснішої натуральної екологічно чистої української сировини за традиційною технологією роздільного бродіння і дозрівання за низьких температур.

Вдосконалення технології виробництва і запроваджений у 2023 році банковий формат дали броварні нові експортні можливості. Банка як тара має значні переваги у збереженні якості напоїв, тому доправляти натуральне пиво з Тернополя «Опілля» може і до Європи, і до Північної Америки, і на інші материки.

«Ми покращуємо технологію, бо запит на продукцію «Опілля» і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку стрімко зростає. Українці цінують справжнє і за кордоном прагнуть пити улюблене тернопільське пиво. Їм, а також діаспорі, європейцям і американцям ми з радістю постачаємо якісний натуральний український продукт. Так «Опілля» на різних континентах популяризує українське і збагачує світові ринки національними традиціями», — підкреслює директор відділу експорту компанії Лука Гомівка.

Участь броварні в найбільшій світовій продовольчій виставці Gulfood-2024 в Дубаї засвідчує прагнення і можливість підприємства розширювати зовнішньоекономічну діяльність. Тим більше, що виробник готує для експорту новинку цього сезону — справжній український квас «Опілля» в банці.