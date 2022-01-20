Нещодавно команда громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» запустила проєкт «PRO school Ternopil». За умовами проєкту молодь з Тернопільської громади віком 14-17 років може взяти участь у конкурсі проєктів та отримати до 5 000 грн. на реалізацію свого задуму.



Прийом заявок для участі в конкурсі продовжено до 23 січня 2022 року.

ВАЖЛИВО! Подати заявки можуть учасники, які брали участь у вебінарах в рамках проєкту та отримали відповідне підтвердження у вигляді сертифікату. Пройти короткий тест та отримати сертифікат можна за цим посиланням . Нагадаємо, що розглядалися дві теми – «Звідки брати ідеї? Логіка проєкту та його типові складові» (запис тут ) та «Рахуємо витрати. Як проPRити проєкт?» (запис тут ).

Для участі у конкурсі проєктів необхідно завантажити за цим посиланням проєкту заявку, заповнити її та надіслати на електронну адресу tengocrh@gmail.com . У темі листа потрібно вказати автора та назву проєкту. Подати проєктну заявку можна до 23 січня 2022 року до 18.00 включно.

Слідкуйте за новинами на сторінці організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» та групі проєкту громади «PRO school Ternopil » .

Нагадаємо, що мета проєкту «PRO school Ternopil» – покращити знання та навики з проектного менеджменту серед школярів тернопільської громади шляхом проведення онлайн-навчання, менторства у написанні проектів, обрання проектів-переможців та сприяння їх реалізації.

Проєкт організовує громадська організація “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” у партнерстві з телеканалами Тернопіль 1 та ІНТБ.