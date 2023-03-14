Продовольча безпека: чи достатньо на Тернопільщині запасів зерна?

На Тернопільщині цього року планують засіяти понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Про це повідомив начальник обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Сільськогосподарські підприємства розширюють площі зернових та овочевих культур.

Аграрії Тернопільщини готуються до посівної кампанії. Окремі сільськогосподарські підприємства вже обробляють та підживлюють ґрунт.

“Аграрії забезпечені пальним. Проблем з дефіцитом пального зараз не спостерігається. Техніка готова до здійснення весняно-польових робіт. Цьогоріч планується засіяти понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Серед основних культур, на які зосереджена увага аграріїв області – ярі зернові культури, цукрові буряки, соняшник, овочеві культури, соя”.

У департаменті агропромислового розвитку області зазначають: на Тернопільщині достатньо запасів зерна та іншої сировини для продовольчої безпеки.