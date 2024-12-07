Продавець виявився шахраєм: обдурив на 31 тисяч гривень

Мешканець Тернопільщини втратив понад 31 000 гривень, намагаючись придбати сонячні панелі через інтернет. Покупка обернулася обманом, а аферист зник із грошима.

44-річний житель Гусятинського району знайшов привабливу пропозицію на популярному інтернет-майданчику. Продавець запропонував вигідну ціну, але наполіг на передоплаті. Потерпілий перерахував гроші на банківський рахунок, проте замовлення не отримав. Продавець перестав відповідати на дзвінки, і спроби зв’язатися з ним виявилися марними.

Постраждалий звернувся до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують зловмисника, аби притягнути його до відповідальності.

Поліція вкотре закликає громадян бути обачними при дистанційних покупках. Найкращий спосіб уникнути обману — оплачувати товар лише після його отримання. Передоплата або завдаток можуть стати легкою здобиччю для шахраїв.