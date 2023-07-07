Продавця гранат і набоїв “на гарячому” затримали у Тернополі

Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель Тернополя розшукує клієнтів – “шанувальників” вибухонебезпечних предметів.

Правоохоронці почали опрацьовувати та перевіряти підозрюваного на факт причетності до торгівлі зброєю. Впродовж кількох днів вони документували протизаконну діяльність 53-річного чоловіка.

У ході перевірки стало відомо, що місцевий житель реалізовував кілька гранат та понад 545 набоїв різного калібру. Увесь арсенал зберігав у квартирі.

Зібравши достатню доказову базу, оперативники кримінальної поліції, спільно з ротою поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури прийшли до чоловіка з санкціонованими обшуками. Силовики виявили та вилучили гроші від проданих боєприпасів.

Тернополянина затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому оголосили підозру згідно зі статтею 263 ККУ та обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. Поліціянти встановлюють, звідки чоловік брав небезпечні предмети. Триває слідство.