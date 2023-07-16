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“Проблема вже є і вона буде наростати”: у Тернополі чоловік у комуфляжі агресував до водіїв на перехресті (ВІДЕО)

16.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Відео, на якому видно, як невідомий чоловік агресує до водія на перехресті вулиць Руської та Б. Хмельницького, оприлюднив Святослав Журовський. Розповіли про це 0352.ua.

Він зауважив, що проблема з посттравматичним стресовим розладом буде лише наростати і вже зараз варто задуматися, що з цим робити. 

“Відео не моє. Недавнє скандальне інтерв’ю Арестовича, де він докладно розказує про наслідки ПТСР в хлопців, які повернулись. Арестовича зачмирили, хоча він не так багато і перегнув.

Проблема є вже і зараз, вона буде наростати але про неї зараз не прийнято говорити в голос. Але говорити доведеться і краще це зробити завчасно. Влада має пояснити, що відбувається і як мають на це реагувати люди.

п.с. Ще кілька днів тому, чоловік в військовій формі пошкодив кілька автомобілів”, – написав Журовський під розміщеним відео.

Джерело: 0352.ua - Сайт міста Тернополя

Теги: війна з Росією, військовослужбовець

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