У лісників нині гаряча пора, адже у зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією у державі дуже багато споживачів хочуть придбати дрова для опалення помешкань. Також восени триває закладання ділянок майбутніх лісів, попит на посадковий матеріал.

Про це і не тільки йшлося під час засідання колегії Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо діяльності за 9 місяців 2022 року, яке провів начальник управління Павло Золотий. На нараду було запрошено фахівців апарату облуправління, директорів та заступників лісових підприємств, а також головних інженерів, лісничих, економістів, бухгалтерів.

Йшлося про показники фінансово-господарської діяльності підприємств, виконання плану сортиментної структури рубок головного користування, ведення мисливського господарства, охорони державного мисливського фонду у період дії воєнного стану і що найголовніше – про допомогу Збройним силам України.

Перший заступник начальника управління Іван Приймачук проаналізував основні показники ведення лісового господарства підприємствами обласного управління лісового та мисливського господарства, стан оформлення правовстановлюючих документів на землі лісогосподарського призначення. А ще зупинився на питаннях осінніх лісокультурних робіт та наголосив на виконанні програми “Зелена країна».

Детальніше про укомплектування лісгоспів пожежним інвентарем вів мову головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів Андрій Паренюк.

На зібранні йшлося і про фінансово-виробничі показники діяльності підприємств, а начальник відділу лісових ресурсів та економіки Євген Гуриш поінформував про використання лісосировинних ресурсів підприємствами, проаналізував ситуацію з заготівлею та реалізацією деревини, наголосив на проблемі забезпечення населення паливними дровами та функціонування інтернет-магазину ДроваЄ.

Також було проаналізовано загальний стан мисливських угідь у розрізі лісгоспів, зосереджено увагу на підготовці до осінньо-зимового періоду, у тому числі щодо заготівлі кормів.

А посадка молодих лісів під час війни – це віра в майбутнє нашої країни і віра в нашу перемогу. Сьогодні кожен українець по-особливому має розуміти важливість справи відтворення лісу. Україна і на фронті, і в тилу бореться за своє майбутнє. І незалежна, вільна Українська держава має бути з лісами. Кожне посаджене дерево – це вагомий внесок у зелену скарбницю для майбутніх поколінь.