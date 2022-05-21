Війна добряче зачіпає й наш начебто відносно тихий і віддалений від полів битв край. Відносно – тому що повітряні тривоги часом завивають (хоча кілька днів їх не було чути) і змушують декого таки ховатися, принаймні між двома стінами будівлі. Тим часом реальною перспективою став можливий дефіцит пального – через збільшення кількості транспорту і знищення російськими ракетами нафтобаз.

Експерти прогнозують, що ціни на пальне можуть суттєво зрости. Психологи радять намагатися відшукати нотку позитиву навіть в суцільному негативі, отож залишається сподіватися, що і нетверезих або “обдовбаних” водіїв стане менше. У зв’язку з цим – про одну не зовсім буденну історію.

Технічний прогрес – все-таки велика справа. Шанувальники “Пригод Швейка…” пригадують, як колоритний фельдкурат Кац, добряче хильнувши до тюремної меси, веселив на відправі арештантів, а потім ледве виліз за допомогою прислужника на свого коня. Нині дихати перегаром на бідолашну тварину немає потреби: панотець у одному з районів, грунтовно “причастившись”, осідлав не коня, а іномарку. Керуючи нею, зустрів він на тернистій гріховній дорозі дерево, з яким і вирішив духовно і фізично поєднатися. Все ж самого “забулдигу” в рясі вищі сили начебто вберегли. А рядки повідомлення з одного з сіл району могли, в світлі подій останнього часу, викликати тривогу і навіть, можливо, деяку паніку: “цистерну розірвало, а її уламки розлетілися на 300-400 метрів”.

Можна заспокоїти спільноту (якщо заспокоєння доречне): причиною нещасного випадку з летальними наслідками під час роботи з газозварювальним обладнанням став не російський “Калібр”, а порушення техніки безпеки. А загибель 11 людей на автошляхах області теж спричинили не кляті москалі, а кричущі порушення ПДР і “п’яна” їзда.

Безвідповідальність, нехлюйство і необачність не поспішають вивітрюватися і в час війни. Тим часом наші дуже свідомі громадяни роблять все, щоб і в умовах відносного спокою їхні краяни не розслаблялися занадто, для чого регулярно влаштовують пожежі. З початку року їх зареєстровано вже 1098 (13 загиблих), і ентузіасти підготовки в умовах, наближених до бойових, зупинятися на цьому, судячи з усього, не збираються. А керівництво ОВА, здається, відшукало дієвий засіб впливу на батьків, які нехтують вихованням своїх чад. Тепер, у випадку вчинення правопорушень неповнолітніми, до військкомату відправлятимуть… недбалих татусів. Не виключено, татко юного бовдура, розписавшись в отриманні повістки, пошкодує, що свого часу не використав простий і надійний засіб контрацепції.

Ще одна прикмета сьогодення: нині в місті, як ніколи раніше, можна часто почути російську мову – переселенців зі сходу країни в нас багато. Коли чуєш її на вулицях, виникає подив щодо міри ідіотизму улюбленого коника московської пропаганди: “пригнічення російськомовного населення”.

Ігор ДУДА