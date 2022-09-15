Протягом останніх днів у Тернополі активно обговорюють особисте життя міського голови Тернополя Сергія Надала.

Причиною став матеріал одного з місцевих інтернет-ЗМІ.

«Останні кілька днів в Тернополі розповсюджується інформація про нібито мої «вілли» і «мільйонні статки», – заявив Сергій Надал. – Я також читав це нібито «розслідування». Можу додати лише одне: мені було приємно ще раз переглянути відео з весілля моєї дочки два роки тому. Все інше – фейк і брехня».

Зокрема міський голова Тернополя прокоментував опубліковану інформацію:

«Інформація про мої «маямські вілли» за мільйони доларів – фейк, так само як і колись про мої «іспанські дачі». Їх створювали і будуть створювати. Ця інформація – брехня», – зазначив Сергій Надал.

Окрім цього він наголосив, що його донька Анастасія уже давно доросла і понад 10 років вона живе самостійно.

«Зараз у неї своя сім’я. В неї окреме життя і своя карʼєра. Як і кожен батько бажає своїй дитині здоров’я і щастя, так і я бажаю, щоб були здорові вона, її чоловік і вся сім’я», – поділився мер.

Також Сергій Надал розповів, що подає щорічні декларації про доходи, які відображають його статки.