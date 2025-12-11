Про ключові аспекти, пов’язані з виникненням та погашенням податкового боргу

Питання щодо податкового боргу залишаються одними з найактуальніших для платників під час документальних перевірок та після отримання податкових повідомлень-рішень. Саме тому під час «гарячої лінії» у Тернопільській митниці активно цікавилися строками сплати, порядком оскарження та можливими наслідками прострочення.

Компетентні роз’яснення надала в. о. начальника управління проведення митного аудиту Тернопільської митниці Галина Борук, яка детально пояснила ключові аспекти, пов’язані з виникненням та погашенням податкового боргу.

Нижче подаємо найпоширеніші запитання, що надійшли під час «гарячої лінії», разом із офіційними відповідями фахівця.

Я прострочила оплату за податковим повідомленням. Це вже борг?

— Так, якщо ви не сплатили узгоджену суму в строк, визначений у податковому повідомленні-рішенні, вона автоматично переходить у статус податкового боргу. Такі повідомлення-рішення видаються за результатами документальних перевірок.

Скільки в мене є часу на оплату, щоб не отримати борг?

— Звичайний строк — 10 робочих днів після отримання податкового повідомлення-рішення. Якщо ви його оскаржуєте, тоді — 10 робочих днів після того, як суму узгодили. На час воєнного стану діє спецнорма:

Якщо сплатити протягом 30 календарних днів, штрафи скасовуються, а пеня не нараховується (для перевірок, відновлених або розпочатих з 1 серпня 2023 року).

При цьому сума вважається неузгодженою до моменту повної оплати, але не довше ніж 30 днів з дати отримання повідомлення.

Важливо: грошове зобов’язання за цією нормою не підлягає оскарженню.

Що буде, якщо не сплатити? Мене оштрафують?

— Так, при несплаті у визначений строк застосовуються штрафи згідно зі ст.124 ПКУ. Крім цього, зобов’язання офіційно стає податковим боргом, а на майно боржника виникає право податкової застави.

Можу я оскаржити суму, якщо не згоден?

— Так. Ви можете подати скаргу:

– до Держмитслужби — протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення-рішення;

– до суду — протягом 6 місяців після закінчення строку адміністративного оскарження.

Все це визначено статтею 56 Податкового кодексу.

Чому мій борг виріс? Це через пеню?

— Так. Якщо сума нарахована за результатами перевірки і ви її не сплатили вчасно, ви зобов’язані самостійно нарахувати пеню, у тому числі за період оскарження. Порядок її нарахування визначено Митним кодексом (ст.302) і Податковим кодексом (ст.129).

Чи можуть у мене щось арештувати через борг?

— Такі випадки можливі. Якщо борг не сплачено, інформація передається до ГУ ДПС для подальших дій. Вам можуть надіслати податкову вимогу. У виняткових випадках можливі:

адміністративний арешт майна;

арешт коштів.

Це робиться, щоб забезпечити виконання зобов’язань.