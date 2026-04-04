Про дошкілля говорили голосно

Сьогодні дошкільна освіта в Україні проходить шлях змін і нововведень. Нещодавно набув чинності новий Закон про дошкільну освіту. Мов гриби після дощу, зʼявляються нові освітні технології, парціальні програми, міжнародні проєкти. Але серед усього цього різноманіття, що відкриває зелену дорогу різним видам і формам дошкільної освіти, причаїлася маленька людина – дитина.

Вона зовсім не відає про величезний океан матеріалу, яким хочуть її збагатити, здивувати, виховати, навчити. Дитина хоче гратися, в грі пізнавати світ і жити своє життя серед викликів великого світу.

А що ж батьки? Тривожаться, сумніваються, розмірковують, мізкують над тим, де дитині буде краще, де її доглянуть, нагодують, підготують до шкільного навчання. Вибір великий. Поряд з державними запрошують до себе приватні дитсадки, дитячі центри, студії, простори…

Тут однозначно не можна дати поради. Все дуже індивідуально. Через ситуацію в Україні дався взнаки кадровий голод. Левову частину освітнього процесу приділяють підтримці позитивного емоційного стану дітей, подоланню дитячих страхів і тривог, індивідуальній роботі з кожним малюком. Зазвичай ця робота проходить у співпраці з психологами та соціальними педагогами.

Ці та інші питання, що стосуються сучасного дошкілля, порушували під час курсової підготовки директорок дошкільних закладів нашої області у стінах Тернопільського ОКІППО, який гостинно відчинив двері групі курсанток, серед яких і молоді керівниці, і колеги з чималим досвідом роботи.

Цікавими, пізнавальними, глибоко конструктивними стали для нас лекції методистів дошкільної та початкової освіти – Ірини Зубаль та Руслани Мельничук. Збагачували учасниць навчання новими знаннями та пізнавальними інтерактивностями науковці – Віктор Кавецький, Оксана Жизномірська, Роман Брик, директор інституту Олександр Петровський та інші креативні викладачі.

Керівники закладів дошкільної освіти ділилися не тільки здобутками, але й порушували наболілі проблеми сучасного дошкілля – кадрові, фінансові, ментальні. Турбував аудиторію і втрачений престиж праці педагога-дошкільника, яка є надзвичайно відповідальною і кропіткою.

Ті, хто сьогодні залишився на посаді та тримає освітянський фронт, гідні найвищої похвали, адже не зрадили ні України, ні професії. І нехай ці слова будуть пафосними, але нас усіх тримає безмежна любов до дітей і віра в Бога. Ми багато навчилися, надбали багаж корисного у свої скарбнички мудрості, і запамʼятали головний закон духовного інтелекту, що спонукає віднайти Надію – у відчаї, комфорт – у нещасті, хоробрість – у труднощах…

Раїса ОБШАРСЬКА, директорка ЗДО №1 Чортківської міської ради