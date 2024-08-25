Президент присвоїв звання Героя України посмертно бійцю з Тернопільщини

У День Незалежності України президент посмертно присвоїв звання Героя України Сергію Коновалу з Тернополя за його мужність та самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни.

У День Незалежності України, ще одному бійцю з Тернопільщини присвоєно звaння Героя України посмертно.

“Указом президента це Звання з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно Сергію Коновалу за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.

Сергій Коновал загинув 6 квітня 2024 року поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Він залишився у памʼяті рідних, друзів та побратимів завжди усміхненим і добрим, мужнім та хоробрим.

Вічна та світла памʼять Герою України!

Джерело: Тернопільська ОДА