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Президент присвоїв звання Героя України посмертно бійцю з Тернопільщини

Сергій Коновал посмертно удостоєний президентом звання Героя України.

25.08.2024

Галина Кіт

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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У День Незалежності України президент посмертно присвоїв звання Героя України Сергію Коновалу з Тернополя за його мужність та самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни. 

У День Незалежності України, ще одному бійцю з Тернопільщини присвоєно звaння Героя України посмертно.

“Указом президента це Звання з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно Сергію Коновалу за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.

Сергій Коновал загинув 6 квітня 2024 року поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Він залишився у памʼяті рідних, друзів та побратимів завжди усміхненим і добрим, мужнім та хоробрим.

Вічна та світла памʼять Герою України!

Джерело: Тернопільська ОДА

Теги: Звання Героя України, президент

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