Президент поки не підписав Закон про підвищення податків

Як повідомлялося раніше, нардепи з різних партій подали декілька проєктів постанов ВРУ про скасування голосування у ІІ читанні за законопроєкт №11416-д.

У понеділок, 14 жовтня, ВРУ розглянула та не підтримала всі ці 13 проєктів постанов, а 15 жовтня Голова ВРУ підписав закон і відправив на підпис Президентові. Але станом на 22 жовтня, коли цей номер готувався до друку, Закон так і не підписано. Які наслідки для платників податків?

Наразі діє тільки одна ставка ВЗ – 1,5%. Тобто при виплаті лікарняних, відпусткових та авансу, а також інших доходів фізосіб слід застосовувати тільки діючу ставку.

Як пише видання «Дебет-кредит», військовий збір для ФОПів-«єдинників» та юросіб-«єдинників» ІІІ групи за Законом запроваджується з 1 жовтня. Норми, яка передбачала б можливість несвоєчасної сплати ВЗ за жовтень ФОПами, в Законі немає. Відповідно через непідписання досі Закону при сплаті ВЗ за жовтень фізосіб-«єдинників» І, ІІ та ІV груп після 18 жовтня (цей день за календарем ДПС є останнім днем для сплати авансу з ЄП і відповідно буде таким і для ВЗ) буде виникати несвоєчасна сплата. Що буде за таку несвоєчасну сплату, покаже час та дії ДПС.Наразі усі чекають детального роз’яснення від ДПС та Мінфіну стосовно практичного застосування норм Закону щодо початку дії нової ставки ВЗ та порядку сплати ВЗ «єдинниками».

Тим часом, Гетманцев пояснив, що Верховна Рада була змушена підвищити податки заднім числом через «виключність обставин». І хоча він знає, що це порушення правил, вважає таке підвищення конституційним.

А от бізнес виступив проти прийнятого Закону, оскільки його положення покладають основний податковий тягар на мікробізнес та офіційні заробітні плати громадян, а значні схеми ухилення від оподаткування залишаються поза увагою.