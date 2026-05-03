Презентація книги Світлани Леськів

У Товстенській селищній бібліотеці відбулася презентація нової збірки української поетеси Світлани Леськів «Навчи мене, Господи, просто любити». Ведуча Галина Смутило розповіла про авторку книги. А вона не лише поетеса, педагогиня, фольклористка, психологиня, громадська діячка, голова Товстенського територіального відділення Спілки слов’янських письменників України, а й мати чотирьох дітей та дружина священника. Народилася у с.Ромашівка Чортківського району, закінчила педагогічне училище, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, працювала учителем християнської етики, педагогом-організатором Угриньківської школи, а нині – практичний психолог та заступник директора Товстенської ЗОШ I-III ст.

Свої твори пані Світлана друкувала у газетах «Колос» (Заліщики), «Христова скеля», «Голос народу» (Чортків), «Вільне життя», «Свобода», «Божий сіяч», альманахах «Освітянська скриня» (Тернопіль), «Безмежні обрії» (Хмельницький), журналі «Барвінок» (Київ). Світлана Леськів – авторка збірок: поетичної – «Вереснева прозорінь», фольклористичної – «Осанна лине із небес! Христос воскрес. Воістину воскрес», співавтор поетично-художнього «Дитячого церковного календаря». Крім того, останнім часом написала чимало пісень у співавторстві з митцями Заліщанщини та України.

Презентуючи свою нову збірку, пані Світлана розкрилася як лірична поетеса, жінка з душею духівниці, поглядом художниці, співчуттям матері та бабусі, ніжністю люблячої дружини. Її книга містить 4 розділи «Твої тривоги ведуть до Бога, «Ти зможеш», «Просто живи» та «Рядочки, написані серцем».

Авторка читала вірші, а також презентувала свої пісенні твори. Присутні були приємно вражені новою творчою вершиною, на яку вийшла літераторка.

Голова Спілки слов’янських письменників Володимир Барна, виступаючи на презентації, зазначив, що у краї щойно відбувся перший обласний конкурс «Краща книга Тернопілля-2025», на якому її збірка «Навчи мене, Господи, просто любити» визначена переможцем і відзначена відповідним Дипломом. Він вручив поетесі Світлані Леськів високу відзнаку і побажав вагомих успіхів у царині слова. Такий же Диплом вручив поетесі, членкині СППУ Ганні Рибцуник за книгу «Сходження».

Була приємною несподіванкою для поета Володимира Барни прем’єра пісні «Присвята наставнику», яку вона створила спільно з музикантом Іваном Завальнюком із м.Сміла на Черкащині.

Поетесу Світлану Леськів щиро привітали із поетичним успіхом директорка Товстенської ЗОШ Марія Окопняк, завідувачка сектору управління освіти, культури, молоді Товстенської селищної ради Галина Заяць, поетеси, членкині Спілки слов’янських письменників України Ганна Рибцуник та Ольга Кухта. Репрезентація нової збірки стала помітною духовною подією в житті містечка Товсте.

Ольга БЕНЗАР,

завідувачка Товстенською селищною бібліотекою