У храмі Тернополя предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній відправив Божественну Літургію. Він помолився за український народ та військових, які захищають країну. На службу прийшли близько 1000 Тернополян.

Сьогодні о 10 годині в Кафедральному храмі Різдва Христового розпочалася Божественна ЛітургІя. Її очолив предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній. Помолитися разом з Блаженнішим прийшли близько тисячі тернополян. Про це розповів настоятель храму Володимир Ільчишин.

Митрополит Епіфаній розповідає, приїхав до Тернополя, щоб відзначити День Чудотворної ікони Божої Матері Тернопільської і попросити у неї миру для України:

“Тож нині, коли наш народ знову змушений зі зброєю в руках захищати рідний край від загарбників та душогубів, ми з особливими почуттями перед цим чудотворним образом звертаємося до Пречистої Діви і просимо захистити, покрити омофором від усякого зла мирних мешканців, які від нашестя чужинців нині страждають. Ми просимо благодатного захисту для наших мужніх воїнів-захисників”.

Епіфаній разом з тернополянами молиться за українських військових. Після цього Митрополит вручає місцевій владі та медикам ордени та відзнаки Православної церкви України – орден Пантелеймона, Архистратига Михаїла, Миколая та Княгині Ольги. Чудотворну ікону Божої Матері Тернопільської несуть бійці національної гвардії.

Настоятель храму отець Володимир Ільчишин каже, ця ікона вперше замироточила у 1730 році, вона вціліла після Першої та Другої світових воєн:

“Я став свідком чуда, коли мама приїжджала з дівчинкою із Києва. Дівчинка була важкохворою. Вони декілька разів на рік намагалися приїхати до цієї ікони. Відбулося чудо, десь на 3-4 раз дівчинка пішла на покращення, хоча лікарі не могли встановити діагноз”.

Фото: Андрій Бодак, Любов Гадомська /Суспільне