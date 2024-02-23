Представили нового начальника управління стратегічних розслідувань Тернопільської області

Ним став Микола Рак, який до цього часу був виконувачем обов’язків начальника УСР ГУНП в Тернопільській області.

Виконувач обов’язків Тернопільської ОВА Володимир Важинський привітав новопризначеного керівника.

«Сьогодні фахівці управління стратегічних розслідувань проводять важливу роботу щодо дотримання законодавства на рівні громад та органів державної влади. Проведення превентивної діяльності у державних закупівлях, скерування листів щодо скасування тендерних закупівель, а також встановлення порушень – це збереження бюджетних коштів, яке вкрай важливе зараз на всіх рівнях», – підсумував Володимир Важинський.

До слова, цей підрозділ Нацполіції почав роботу на Тернопільщині 9 жовтня 2019 року.