Правоохоронці вилучили у жителя Тернопільщини наркотики

Мешканець Тернопільщини у себе вдомаа зберігав наркотичну речовину рослинного походження. Як встановила експертиза, це була конопля.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку відділення поліції №1 міста Ланівці отримали інформацію про те, що житель місцевої громади може зберігати наркотичні речовини. Під час санкціонованого обшуку у 41-річного фігуранта було вилучено речовину рослинного походження, повідомляють у поліції області. Чоловік стверджував, що це чай, проте експертиза довела, що на зберіганні була конопля.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри.