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Правоохоронці встановлюють причини масштабної пожежі у Тернополі

26.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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23 травня на вулиці Об’їзна у Тернополі трапилася масштабна пожежа, горів продуктовий супермаркет. Загальна площа загоряння – майже 1500 квадратних метрів, оскільки вогонь перекинувся ще й на сусіднє приміщення.

Потерпілих у пожежі не було, повідомляють у поліції області. Фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Тернопільській області спільно із працівниками пожежно-рятувальної служби оглянули місце пожежі.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції перевіряють усі обставини, які могли спровокувати займання, а також спілкуються з очевидцями події.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

 

Теги: Тернопіль, масштабна пожежа, згорів магазин

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