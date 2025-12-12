Правоохоронці Тернопільської області викрили нових учасників наркосхеми

Операція під умовною назвою “Кратом”, розпочата у вересні цього року, триває й надалі. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області продовжували відстежувати й документувати факти незаконного обігу небезпечної психоактивної речовини.

10 грудня слідчі поліції провели 12 санкціонованих обшуків у Рівненській та Івано-Франківській областях, повідомляють у поліції області. Під час слідчих дій встановили нових учасників злочинної схеми: людей, які займалися збутом кратому по всій країні, тих, хто допомагав “відмивати” кошти від незаконного продажу, а також осіб, які за винагороду погоджувалися відкривати на себе банківські рахунки. Стало відомо, що частина грошей переводилася в криптовалюту.

У ході спецоперації працівники поліції затримали фігурантів відповідно до статті 615 КПК. Їм оголосили про підозру за частиною 3 статті 307 (збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, а також вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Готується підозра для інших учасників злочинної групи.

Нагадаємо, ця справа – це продовження масштабного розслідування, яке розпочалося після того, як офіцер служби освітньої безпеки однієї зі шкіл Тернополя повідомила про можливе розповсюдження наркотиків.

У ході спецоперації правоохоронці викрили потужну мережу розповсюдження кратому серед молоді, перекрили міжнародний канал постачання та вилучили 700 кілограмів наркотичної речовини. Тоді поліцейські встановили групу з 29-ти осіб, які збували кратом через Telegram-канали, маскуючи його під “чай”, та розповсюджували у школах і закладах відпочинку.

Згодом було встановлено, що на Тернопільщину наркотики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківщини. За попередніми підрахунками, за пів року вони продали близько 10 тонн наркотиків, отримавши прибуток у 300 мільйонів гривень.

Спецоперацію здійснювали працівники УБН спільно зі співробітниками кримінального аналізу, слідчими ГУНП в Тернопільській області, співробітниками СБУ, бійцями спецпідрозділу КОРД та РПОП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Правоохоронці Тернопільщини продовжують встановлювати всіх, хто міг бути причетний до незаконного наркобізнесу.