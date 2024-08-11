Правоохоронці Тернопільщини від початку року знайшли 129 зниклих дітей

Поліціянти Тернопільщини за сім місяців отримали 122 повідомлення про зникнення 129 неповнолітніх. Усіх дітей знайшли та повернули батькам чи опікунам протягом доби, повідомляють у відомстві.
“У кожній ситуації поліцейські з’ясовують причину, чому дитина пішла з дому. У випадку підтвердження факту неналежного виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, на них складають адміністративні протоколи,” – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу ювенальної превенції ГУНП Олег Добропольський.
Поліцейські закликають батьків у разі зникнення дитини не зволікати, а одразу звертатися до поліції. Це дозволить швидко з’ясувати всі обставини та знайти неповнолітнього.