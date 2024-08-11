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Правоохоронці Тернопільщини від початку року знайшли 129 зниклих дітей

11.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Аналітика, Офіційно

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Поліціянти Тернопільщини за сім місяців отримали 122 повідомлення про зникнення 129 неповнолітніх. Усіх дітей знайшли та повернули батькам чи опікунам протягом доби, повідомляють у відомстві

“У кожній ситуації поліцейські з’ясовують причину, чому дитина пішла з дому. У випадку підтвердження факту неналежного виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, на них складають адміністративні протоколи,” – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу ювенальної превенції ГУНП Олег Добропольський.

Поліцейські закликають батьків у разі зникнення дитини не зволікати, а одразу звертатися до поліції. Це дозволить швидко з’ясувати всі обставини та знайти неповнолітнього.

Теги: Тернопільщина, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, зниклі діти, зникнення неповнолітніх

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