Правоохоронці Тернопільщини ліквідували канал надходження трофейної російської зброї

Нелегальний канал постачання та збуту російської зброї у ході спільної спецоперації викрили оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.

Незаконний бізнес кілька місяців тому організував 26-річний житель Житомирщини, пише ГОЛОС. Зброю із зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання – у приватному будинку

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що клієнтами підозрюваного були жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

Один із покупців – 51-річний уродженець Дрогобича. Він придбав понад 20 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігав у квартирі.

У ході спецоперації працівники поліції спільно із представниками СБУ, за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції КОРД, провели на території п’яти областей дев’ять обшуків.

Серед вилученого: два автомати АК-74, постріл до протитанкового гранатомету РПГ-7, мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Усю зброю та вибухонебезпечні предмети слідчі поліції направили на експертизу. Обом фігурантам уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю жителю Житомирщини. Триває слідство.