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На Тернопільщині правоохоронці розшукують пенсіонера

06.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині зник 85-річний мешканець Чортківського району.

Співробітники Гусятинського відділення поліції встановлюють місцеперебування Гриба Павла Дмитровича, 1939 року народження, мешканця міста Хоростків Чортківського району.

Чоловік ще 4 грудня ввечері вийшов з дому і не повернувся, повідомляють у поліції області.

Був одягнений у синій кашкет, камуфляжний бушлат та сірі спортивні штани. Ходить з дерев’яною палицею.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 097-613-87-47 або на спецлінію 102.

Теги: Тернопільщина, зник чоловік, розшукують пенсіонера

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