Правоохоронці розшукали тернополянку, яка на зупинці викрала чужу сумку

До правоохоронців звернулася місцева жителька із заявою про крадіжку. Жителька Тернополя розповіла, що втратила сумку з грошима та документами поки чекала транспорт на зупинці, розповідають у поліції області.

За словами потерпілої, до неї підійшла незнайомка — почала розмову, а потім закурила. У цей момент власниця сумки відійшла на кілька метрів, а коли повернулася, то не було ні сумки, ні співрозмовниці. Усередині знаходилися 5 000 гривень, 500 євро та паспорт громадянки України.

Співробітники карного розшуку встановили особу зловмисниці та знайшли сумку. Як з’ясувалося, підозрювана уже потрапляла в поле зору працівників поліції за майнові злочини.

Вона визнала, що взяла сумку, витратила частину коштів і залишила чуже майно біля магазину, звідки її згодом вилучили правоохоронці. За даним фактом слідчі відкрили провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції нагадують, що залишати свої речі без нагляду небезпечно. Пам’ятайте, що навіть кілька секунд неуважності дають злодіям шанс вчинити злочин.