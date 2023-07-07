Працівники Пенсійного фонду проведуть прийом громадян у громадах Тернопільщини

Проце повідомили у відомстві.

“Для забезпечення доступності послуг фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області проводять прийоми громадян на віддалених робочих місцях.

Спеціалісти відділів обслуговування громадян № 2, № 4 та № 6 здійснили прийом громадян у Почаївській, Гусятинській, Мельнице-Подільській та Хоростківській територіальних громадах.

Відвідувачів цікавили питання щодо умов призначення та перерахунку пенсії, переліку документів необхідних для призначення пенсії, призначення та виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг на неопалювальний період, а також подання запиту на підготовку паперових документів (виписки з системи персоніфікованого обліку, пенсійної справи (для пенсіонерів) тощо) через вебпортал Фонду.

Крім того, фахівці Головного управління відповіли на актуальні питання щодо призначення та виплати страхових виплат та поінформували про можливість отримувати послуги Фонду завдяки сучасним сервісам вебпорталу електронних послуг та мобільного додатку,” – йдеться у повідомленні.