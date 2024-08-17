Працівники ДСНС врятували двох малюків, які закрились у квартирі в Тернополі

До рятувальників Тернополя надійшло повідомлення, що на бульварі Данила Галицького в одній з квартир на 2-му поверсі 5-поверхового будинку залишилися закритими двоє маленьких дітей 1-річного та 2-річного віку.
«Рятувальники оперативно прибули на місце події. За допомогою драбини швидко дісталися до вікна другого поверху. Відчинивши його, безпечно евакуювали дітей, які перебували без нагляду дорослих», – повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
Порятунок дітей ускладнила ввімкнена у квартирі газова плитка, на якій у той час готувалася їжа. Рятувальникам вдалося евакуювати дітей та передати батькам.
Джерело: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області