Про трагедію повідомила пресслужба Великоберезовецької ради.

«Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду.

Обороняючи Україну від російських окупантів на фронті загинув 29-річний воїн з села Петриків Кравчук Тарас Ігорович. Герой став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення рф. Мужньо захищав рідну державу від рашистів, її незалежність, волю та свободу.

У цій кривавій боротьбі Тарас Кравчук пожертвував найціннішим – власним життям… У воїна залишились батьки та сестра.” – повідомляють у дописі.

Сьогодні, 5 жовтня, з Тарасом Кравчуком у Тернополі попрощались рідні, знайомі та близькі…