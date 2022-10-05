Про трагедію повідомила пресслужба Великоберезовецької ради.
«Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду.
Обороняючи Україну від російських окупантів на фронті загинув 29-річний воїн з села Петриків Кравчук Тарас Ігорович. Герой став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення рф. Мужньо захищав рідну державу від рашистів, її незалежність, волю та свободу.
У цій кривавій боротьбі Тарас Кравчук пожертвував найціннішим – власним життям… У воїна залишились батьки та сестра.” – повідомляють у дописі.
Сьогодні, 5 жовтня, з Тарасом Кравчуком у Тернополі попрощались рідні, знайомі та близькі…
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Разом з вами розділяємо невимовний біль втрати і скорботи… Вічна пам’ять Герою!