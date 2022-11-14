Повідомив про мінування: «жартівнику» з Тернопільщини загрожує до шести років за ґратами

«Анонімний терорист» зателефонував до поліції і сказав, що в Кременці в двох готелях встановлено вибухові пристрої.

За неправдиве повідомлення про мінування відповідатиме у суді 25-річний житель Тернопільського району. Чоловік вирішив «пожартувати» і повідомив про замінування на лінію 102.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

21 жовтня близько 7 ранку «анонімний терорист» зателефонував до поліції і сказав, що в Кременці в двох готелях встановлено вибухові пристрої. На місце події виїжджали усі екстрені служби. З приміщень евакуювали людей, а вибухотехніки обстежили і готелі, і прилеглі території. Жодних небезпечних предметів вони не виявили.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу «мінера». Ним виявився 25-річний житель Тернопільського району. Неправдивий виклик про «замінування» він здійснив з телефону знайомої.

За фактом неправдивого повідомлення про мінування триває кримінальне провадження відповідно до статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Підозрюваного перевіряли і працівники Служби безпеки України. Силовики кажуть, що така умисно-підривна діяльність під час війни могла завдати значної шкоди, відволікаючи правоохоронців від протидії реальним і потенційним загрозам.