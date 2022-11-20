Повідомили графік відключення світла в областях України 20 листопада

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Додаткові аварійні відключення у неділю не прогнозуються.

“Нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергооб’єкти. Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі. Витримка та мужність – те, що маємо проявити цієї зими, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті”, – зазначили в “Укренерго”.