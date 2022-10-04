В Україні повернули акциз на паливо. Відповідне рішення підписав президент ще 28 вересня. Воно вступило в дію на наступний день.

Чи змінились ціни на заправках Тернополя після цього? Як змінювались ціни від початку повномасштабної російсько–української війни? Про це у матеріалі “20 хвилин”.

Відповідно до підписаного закону №7668-д, повертають акцизний податок на всі види палива:

бензин: 100 євро за 1000 літрів;

дизель: 100 євро за 1000 літрів;

біопаливо: 100 євро за 1000 літрів;

газ: 52 євро за 1000 літрів.

Таким чином, якщо враховувати офіційний курс євро – 35,7 грн, то літр бензину та дизелю має подорожчати щонайменше на 3,75 гривень. Газ може подорожчати на 1,8 грн.

Однак чи почали вже зростати ціни на заправках. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення на АЗС певний час влада контролювала вартість пального і щойно дозволяли підняти ціни – вартість пального миттєво піднімали.

Як змінилися ціни

Журналісти «20 хвилин» перевірили ціни 8 різних мереж АЗС Тернополя. Ми порівняли, вартість бензину, дизелю та газу станом на 4 жовтня та 20 вересня.

Як ми помітили – наразі на більшості АЗС ціни залишились без змін, а в деяких мережах навіть трохи знизились.

Зокрема, на заправках «Окко», «БРСМ Нафта», «Авіас плюс», «Укрнафта», WOG та UPG ціни за останні два тижні не змінились.

На АЗС Green Wave євро бензин та дизель подешевшали на гривню. Вони були по 49 та 53 грн за літр, тепер по 48 та 52 грн. Вартість газу залишилась без змін – 25,50 грн.

На заправці Shell вартість бензину А–95 знизилась на 5 копійок. Тепер літр коштує 49,94 грн. Вартість дизпалива стала меншою на гривню. Тепер ціна – 53,49. А от газ трохи подорожчав. Він два тижні тому коштував 25,78 грн, тепер вартість 26,39 грн.

Актуальну вартість палива на АЗС, станом на 4 жовтня, дивіться на графіці:

Чи чекати подорожчання?

Хоча акцизи повернули, і вартість палива мала б зрости, у Міністерстві економіки заспокоюють – цього не повинно відбутися. Ціни мають залишитися на попередньому рівні. Все завдяки падінню ціни на паливо на світовому ринку. Про це заявив перший заступник міністерства економіки Денис Кудін.

– На нашу думку, час для часткового повернення акцизів обрано вдало, оскільки на українському паливному ринку далася взнаки тенденція до зниження ціни, – каже заступник. – Відповідно ми сподіваємося, що паливні мережі зможуть включити податок в існуючу ціну без її збільшення. Зростання цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо.

Тож зростання цін на паливо наразі не має відбутися.

Як змінювались ціни

Ми також порівняли, як змінились ціни на бензин та дизель у різних АЗС від початку повномасштабного вторгнення росії. Ми порівняли ціни станом на 25 вересня та 4 жовтня.

Нагадаємо, після початку наступу агресора, на місцевих заправках почався дефіцит газу. Його або не було взагалі, або його можна було придбати по талонах. Тож на графіках не вказано цін на газ.

Загалом вартість бензину та дизеля зросла приблизно на 25 відсотків.

Порівняння цін дивіться на графіках: