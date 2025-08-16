Постійна дописувачка газети «Свобода» претендує на звання найкращого педагога дошкілля в Україні

Друг нашої газети та постійна дописувачка до «Свободи», літераторка, завідувачка дошкільного навчального закладу №1 у Чорткові Раїса Обшарська претендує на звання найкращого педагога дошкілля в Україні.

Global Teacher Prize Ukraine оголосила 25 фіналістів премії в номінації «Дошкілля», що проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ Україна. Це педагоги, які щодня створюють для дітей простір довіри, розвитку й відкриттів. Вони допомагають опанувати життєво важливі навички, пізнати світ, себе й інших. Вихователі працюють у селах і містах, у великих садочках і маленьких групах, у різних умовах і з різними викликами. Але їх об’єднує найголовніше: уважність до дитини, готовність змінюватися разом із нею і змінювати дошкільну освіту на краще, зазначили в Міністерства освіти і науки України.

Цього року серед фіналістів «Дошкілля» є вихователі з різних регіонів – від великих міст до маленьких сіл. Приємно, що серед цих 25 фіналістів є й наша краянка. Переможця номінації оголосять 4 жовтня, у Міжнародний день учителя, під час церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2025.

«Вже третій рік поспіль у межах премії Global Teacher Prize існує окрема номінація для педагогів дошкільної освіти – і це справді знакова подія. Адже вихователь, нарівні з іншими педагогами, має можливість продемонструвати високий рівень професіоналізму, турботи й щоденної підтримки найдорожчого – наших дітей. Дякую команді «Освіторії» та ЮНІСЕФ за те, що ця номінація стала доброю традицією. Надзвичайно важливо, щоб суспільство належним чином оцінювало працю вихователів – людей, які щодня закладають фундамент майбутнього. Ця номінація – один зі шляхів до підвищення престижу професії педагога дошкілля», – зазначає Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України.

Вихователь, який здобуде перемогу в номінації «Дошкілля», отримає 500 тисяч гривень на втілення власного освітнього проєкту та приєднається до спільноти новаторів, що формують майбутнє української освіти.

Уродженка с. Устечко Раїса Обшарська членкиня Національних спілок письменників і журналістів України. Авторка багатьох книг, зокрема за дві з них «Перелітні сніговики: оповідання» та книги віршів «Кулі в трояндах» відзначена Всеукраїнською літературно-мистецькою премією Братів Лепких. Окремі вірші стали піснями місцевих композиторів. Пані Раїса завжди активно а громадсько-культурному та мистецькому житті Тернопільщини та й України загалом. Вона часто бере участь у багатьох літературних і педагогічних конкурсах і неодноразово ставала їх лауреаткою.

Тож вітаємо Раїсу Володимирівну з виходом у фінал та бажаємо перемоги!