Постать, яка творила історію

25 березня в читальній залі Заліщицької міської центральної публічної бібліотеки відбулася важлива культурна подія: презентація ілюстрованого видання «Адвокат Антін Горбачевський та його доба», яке побачило світ у 2025 році. Автор дослідження – відомий громадський діяч, краєзнавець, лікар Олександр Степаненко. Книга видана за сприяння Центру досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України.

Ми знаємо про Івана Горбачевського як видатного українського біохіміка, епідеміолога, громадсько-політичного діяча, академіка, ректора Карлового та Українського вільного університетів у Празі. Його ім’я носить Тернопільський національний медичний університет. Але водночас він є рідним братом адвоката Антіна Горбачовського.

Цьогоріч постать Антіна Яковича Горбачевського набула особливої актуальності. 27 січня минуло 170 років від дня народження цього видатного правознавця й громадського діяча, редактора, посла до Галицького сейму, делегата Національної Ради ЗУНР. Відповідно до Постанови Верховної Ради України, ювілей вперше в 2026 р. відзначають на державному рівні.

Автор книги Олександр Степаненко – особистість багатогранна. Лікар за фахом, він присвятив життя правозахисній та екологічній діяльності. Пан Олександр – один із засновників та голова Чортківської районної організації НРУ (1989–1990 рр.), засновник та керівник «Екологічно-гуманітарного об’єднання «Зелений світ», голова «Гельсінської ініціативи-XXI», представник на Тернопіллі Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, член правління Української Гельсінської спілки з прав людини.

Під час зустрічі в бібліотеці, супроводжуючи виступ мультимедійною презентацією, автор ґрунтовного біографічного нарису розкрив складний і натхненний шлях героя книги, доктора права Антіна Горбачовського перед слухачами, серед яких були здобувачі освіти Заліщицького вищого професійного училища разом із викладачкою історії Наталією Логін, а також працівники бібліотеки.

Олександр Михайлович розповів про те, що А. Горбачевський брав активну участь у розробці законодавчих актів і створенні державної влади в ЗУНР. На законодавчих документах, ухвалених Українською Національною Радою у 1919 році, поряд із підписом Голови Ради Євгена Петрушевича стоїть підпис Антіна Горбачевського.

Як зазначив Олександр Степаненко, саме в Чорткові А. Горбачевський завоював авторитет як адвокат, створив адвокатську школу, одружився, звів дім, подбав про заснування гімназії «Рідна школа» (нині Чортківський ліцей №1 ім. Маркіяна Шашкевича).

Під час зустрічі в Заліщиках зі словом вдячності за вагомий внесок в українську історико-наукову спадщину до Олександра Михайловича звернулася заслужена працівниця культури України, багаторічна директорка Заліщицької центральної бібліотечної системи Ольга Тракало.

Вона також сказала слово про сина пана Олександра – Андрія Степаненка.

11 березня 2026 р. він героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі… Він був людиною, яка мала розбудовувати майбутнє нашої держави, істинним патріотом України, який мав за плечима два вищі навчальні заклади – в Україні та Польщі. Та в Небесному війську назавжди залишиться 36-річним мужнім і сміливим воїном.

Усі присутні вшанували пам’ять загиблого військовослужбовця Андрія Степаненка хвилиною мовчання.

Бібліограф Заліщицької міської бібліотеки Оксана Дяків подякувала Олександру Михайловичу за його просвітницький чин, роботу з молоддю, проведену презентацію, а також як батькові – за сина-захисника України…

Викладачка історії ВПУ Наталія Логін та бібліотекарка Галина Заянчковська в розмові з гостем висловили свої думки про його нову книгу і слова вдячності.

На завершення заходу автор подарував книжку «Адвокат Антін Горбачевський та його доба» для читачів Заліщицької міської бібліотеки.

Оксана ДЯКІВ, заслужена журналістка України, бібліограф Заліщицької міської центральної публічної бібліотеки