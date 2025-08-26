Посадовців з Тернопільщини підозрюють у незаконній реєстрації землі вартістю 39 млн гривень

Двох державних реєстраторів на Тернопільщині повідомили про підозри у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, якщо вони заподіяли значну шкоду (ч. 3 ст. 362 КК України).

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства у липні 2023 року державний реєстратор однієї з міських рад Чортківського району Тернопільщини видала витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про здійснення реєстрації підробленого договору суборенди земельної ділянки, не перевіривши документи належним чином. На цій ділянці за кадастровим номером знаходиться ставок, який незаконно здали в суборенду.

У березні 2025 року державний реєстратор однієї з сільських рад Чортківського району видав витяг з державного реєстру про здійснення державної реєстрації завідомо підробленого договору суборенди цієї ж земельної ділянки зі ставком, оціночною вартістю 39 млн грн.

Через протиправні дії державних реєстраторів земельна ділянка зі ставком була незаконно зареєстрована за суборендатором, бюджет недоотримав кошти. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Розслідування здійснюється Чортківським РУП ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в області.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання- позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.