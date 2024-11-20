Порушення прав дітей у Новосільській спеціальній школі. Що відомо?

Останнім часом у пресі, соцмережах зявилося чимало повідомлень про дотримання прав дітей у Новосільській спеціальній школі, що на Підволочищині. Думки були різні.

Звісно, що ідеальних умов нині нема ніде, в країні війна і брак фінансування. І якщо дітям не комфортно і вони не сповна захищені, то винні у цьому не вони, а дорослі. Тому їм треба у всьому розібратися, зробити правильні висновки, розставити акценти. Але найголовніше у цій історії, аби у виграші зосталися діти.

Днями з цього приводу у Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулася нарада за участю голови ОВА В’ячеслава Негоди. На розгляд компетентних служб винесли питання стану дотримання прав дітей у Новосільській спеціальній школі.

Основною темою стало розслідування можливих порушень, про які раніше повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Згідно з даними, отриманими в результаті моніторингового візиту представників омбудсмена, у Новосільській школі ймовірно були порушення прав дітей.

Тернопільська ОВА активно сприяє розслідуванню, зокрема співпрацює з представниками уповноваженого з прав людини та правоохоронними органами.

Участь у моніторингових заходах брав представник омбудсмена в Тернопільській області Олександр Криницький, який підтвердив, що звіт моніторингової групи передано обласній раді та обладміністрації.

Також 15 листопада відбулося виїзне засідання комісії з проведення службового розслідування до Новосільської спеціальної школи.

Згідно з попереднім звітом правоохоронних органів фактів насильства у закладі не виявлено.

З ініціативи департаменту освіти і науки та департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА було проведено два медичні огляди учнів закладу.

Водночас керівництво Тернопільської обласної військової адміністрації ініціювало проведення інституційного аудиту школи, аби детально оцінити матеріально-технічний стан, методики навчання та умови утримання дітей. Попередньо проблем із фінансуванням школи не виявлено, проте для остаточних висновків очікують результатів аудиту.

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода дав доручення правоохоронним органам якнайшвидше надати висновки перевірок та аудиту, які стануть основою для ухвалення подальших рішень.

Водночас він рекомендував Тернопільській обласній раді, яка відповідно до законодавства є власником закладу, провести службове розслідування. У разі підтвердження фактів порушень керівництво школи буде притягнуто до відповідальності.