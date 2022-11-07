Футбольний матч 11 туру чемпіонату Першої ліги відбувся між футбольним клубом «Нива» Тернопіль та «Поліссям» із Житомира.

6 листопада у рамках 11 туру Vbet UA Перша «Нива» зіграла виїзний поєдинок проти футбольного клубу «Полісся» з Житомира. Матч завершився поразкою тернополян з рахунком 2:1.

Про це повідомляють на сторінці футбольного клубу «Нива».

Матч відбувся 6 жовтня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Стартовий склад тернопільської команди

«Полісся» – «Нива»: історія протистоянь

Тернопільська та житомирська команди провели 13 матчів між собою у яких ігрова перевага належить «Ниві».

У попередніх протистояннях тернополяни перемагали 7 разів та тричі поступалися супернику. Ще у трьох поєдинках була зафіксована нічия.

Огляд матчу

У соцмережі вболівальники активно обговорюють поєдинок.

Андрій Барна пише: «Хлопці молодці старались,а судді як завжди тягнуть тих хто їх стимулює».

Volodymyr Okarynskyi каже: «і знову “суддя”. то не помічає, як зносять Гаталу біля лінії штрафного і Сухоручка в штрафній. але “помічає” неіснуюче порушення в нашій штрафній і ставить пенальті

Андрій Українець пише: «Я ще до гри писав, що грати треба обережно, бо Поліссю дуже часто знаходять пенальті… І після ігор саме з Поліссям у багатьох суперників були претензії до суддівства від Карпат до Буковини»

Андрій Барна каже: «Товариш судя ти робиш свою роботу ,але можна і перестаратись»

Олег Тихоліз: «Якщо такі пенальті ставити то в АПЛ було по 10 пенальті за ігру».

Післяматчеві коментарі