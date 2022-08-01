За даними держустанови, витрати збiльшились у порiвняннi з 2020 роком на 16,3%.

Про це свiдчать результати вибiркового обстеження умов життя домогосподарств областi Головного управлiння статистики.

На купiвлю хлiба i хлiбопродуктiв домогосподарства спрямували 19,4% своїх коштiв, м’яса та м’ясопродуктiв – 18,2%, молока, сиру та яєць – 13,4%, олiї та жирiв – 10,5%, цукру, шоколаду та кондитерських виробiв – 6,9%, безалкогольних напоїв – 6,3%, фруктiв – 6,2%, овочiв, включаючи картоплю – 6,1%, риби та рибопродуктiв – 5,9%, iнших продуктiв – 3,7%.

Довiдково. Домогосподарство – це сукупнiсть осiб, якi спiльно проживають в одному житловому примiщеннi або його частинi, забезпечують себе всiм необхiдним для життя, ведуть спiльне господарство, повнiстю або частково об’єднують свої кошти та витрачають їх. Домогосподарство може складатися з однiєї особи.