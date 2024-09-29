Поради для тих, хто піклується про свій смартфон

Смартфон — це гаджет, яким людина користується найчастіше протягом дня, через що виникає стійка звичка до певного пристрою. Саме тому для деяких людей оновлення телефону пов’язане з певним стресом. До того ж це фінансові витрати, особливо відчутні, якщо покупка нового пристрою незапланована.

Тому важливо знати певні правила, які допоможуть продовжити період якісної служби вашого телефону. Більшість порад прості та зрозумілі, проте саме завдяки ним смартфон буде працювати довго.

Захист дисплею та корпусу

Найбільш вразливе місце смартфона — екран, який може тріснути чи розбитися під дією механічних чинників. Найефективніший спосіб захисту цього елементу — захисне скло. Коштує цей аксесуар недорого, і його легко встановити самостійно.

Корпус телефону теж потребує захисту — для цього використовують чохли. Розглянемо основні типи цих виробів.

силіконові — тонкі, мінімально змінюють зовнішній вигляд смартфона, мають доступну ціну, але від ударів та падінь захищають слабо; шкіряні — ефективніші порівняно з попереднім варіантом, але часто роблять гаджет більш габаритним; пластикові ударостійкі — найкращий вибір для людей, які дійсно хочуть вберегти телефон від негативних наслідків випадкових падінь чи ударів.

Регулярна очистка від пилу та бруду

Принаймні один раз на тиждень дисплей та корпус смартфона важливо очищати від бруду. По-перше, йдеться про загальну гігієну та збереження привабливого вигляду пристрою. А по-друге — дрібні частки бруду можуть потрапляти в отвори мікрофона, динаміка і порт зарядки, що призведе до поломки.

Протирати гаджет потрібно сухою серветкою з мікрофібри, для стійких забруднень використовуйте спеціальні засоби, які можна купити в сервісних центрах або магазинах електроніки. Важливо, щоби в їхньому складі не було спирту.

А ось мити телефон водою не варто, навіть якщо виробник вказує на високий рівень вологозахисту.

Коректна підзарядка

Стан акумулятора має великий вплив на працездатність смартфону. Щоби батарея швидко не втратила свій ресурс, обов’язково дотримуйтеся таких порад:

слідкуйте за рівнем заряду — якщо залишилося менше 10%, поставте телефон на заряджання; не користуйтеся смартфоном під час заряджання — це може призвести до його перегрівання і пошкодження акумулятора; відключайте зарядний пристрій, коли рівень заряду батареї сягне 80–85%; після прогулянки на морозі залиште пристрій на 30–40 хвилин у кімнатній температурі й лише потім ставте його на заряджання.

Контролюйте обсяг вільної пам’яті

Щоб усі застосунки працювали коректно та встановлювалися всі оновлення операційної системи, має бути як мінімум 15% вільної пам’яті. Дефіцит місця призводить до уповільнення роботи пристрою. «Розгрузити» пам’ять допоможе використання спеціальних карток чи хмарних сервісів.