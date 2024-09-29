Поради для тих, хто піклується про свій смартфон

Смартфон — це гаджет, яким людина користується найчастіше протягом дня, через що виникає стійка звичка до певного пристрою. Саме тому для деяких людей оновлення телефону пов’язане з певним стресом. До того ж це фінансові витрати, особливо відчутні, якщо покупка нового пристрою незапланована.
Тому важливо знати певні правила, які допоможуть продовжити період якісної служби вашого телефону. Більшість порад прості та зрозумілі, проте саме завдяки ним смартфон буде працювати довго.
Найбільш вразливе місце смартфона — екран, який може тріснути чи розбитися під дією механічних чинників. Найефективніший спосіб захисту цього елементу — захисне скло. Коштує цей аксесуар недорого, і його легко встановити самостійно.
Корпус телефону теж потребує захисту — для цього використовують чохли. Розглянемо основні типи цих виробів.
Принаймні один раз на тиждень дисплей та корпус смартфона важливо очищати від бруду. По-перше, йдеться про загальну гігієну та збереження привабливого вигляду пристрою. А по-друге — дрібні частки бруду можуть потрапляти в отвори мікрофона, динаміка і порт зарядки, що призведе до поломки.
Протирати гаджет потрібно сухою серветкою з мікрофібри, для стійких забруднень використовуйте спеціальні засоби, які можна купити в сервісних центрах або магазинах електроніки. Важливо, щоби в їхньому складі не було спирту.
А ось мити телефон водою не варто, навіть якщо виробник вказує на високий рівень вологозахисту.
Стан акумулятора має великий вплив на працездатність смартфону. Щоби батарея швидко не втратила свій ресурс, обов’язково дотримуйтеся таких порад:
Щоб усі застосунки працювали коректно та встановлювалися всі оновлення операційної системи, має бути як мінімум 15% вільної пам’яті. Дефіцит місця призводить до уповільнення роботи пристрою. «Розгрузити» пам’ять допоможе використання спеціальних карток чи хмарних сервісів.