Попри війну діє програма «Власний дім»

Україна йде шляхом урбанізації. Міста ростуть, а села все більше занепадають. Протиставлення міського та сільського стає дедалі контрастнішим, а темп життя – швидшим. Як сучасні тенденції змінюють сільську демографію і що з цим зробити, дізнавалися експерти.

Проблеми українського села

Українське село переживає справжню демографічну кризу. За даними Інституту економіки та прогнозування НАН, за 10 років чисельність сільського населення скоротилася на 16%. Найбільше у Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській та Харківській областях. Смертність у сільській місцевості у кілька разів перевищує народжуваність, а трудова еміграція молоді лише набирає обертів. Дедалі більше мешканців їдуть не лише у великі міста України, а й за кордон.

Експерти кажуть, що це не лише українська проблема, а й світова тенденція до урбанізації. По всьому світу спостерігається потяг до великих міст. Але змінити ситуацію можна через покращення умов праці та проживання на селі. Так, у Швейцарії за переїзд до села на постійне місце проживання пропонують гроші, в Італії – землю.

Розвиток сільських територій в Україні також потребує підтримки. Експерти кажуть, що воно має базуватися як на економічній, так і соціальній складовій. Держава має запровадити найкращу систему допомоги при народженні дітей у селі та підтримку молодих сімей. Окремо слід стимулювати українців будувати своє житло у сільській місцевості. Для цього вже працює програма пільгових кредитів, яку потрібно розширювати та популяризувати. Деталі розкрито на сайті Центру громадського моніторингу та контролю.

Кредит на власний будинок

В Україні працює програма підтримки будівництва у селі «Власний дім». Вона існує з 1997 року, а з 2010 року фінансується зі спецфонду держбюджету за рахунок повернення раніше отриманих кредитів, а також коштів місцевих бюджетів.

За її умовами, мешканець села може взяти пільговий кредит на житло. Кошти можна витратити на будівництво, добудову, купівлю або інженерне забезпечення житла. Гроші надаються терміном до 20 років, а молодим сім’ям, у яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років – до 30 років. Процентна ставка складає 3% річних.

Граничний розмір кредиту: до 400 тис. грн. – для нового будівництва, до 300 тис. грн. – для придбання житла, до 250 тис. грн. – для реконструкції, добудови незавершеного будівництва, до 100 тис. грн. – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до наявних комунікацій. У 2020 році позички в рамках програми отримали 1388 сімей, у 2021 – ще 1126 сімей.

«На сьогоднішній день програма «Власний дім» є чи не єдиною в Україні, яка створює умови для забезпечення житлом сільського населення. Отже, попит на такі пільгові кредити є високим, адже для багатьох сільських жителів ця програма є реальним шансом отримати власне житло або покращити умови проживання. 2022 року вона триває. На її реалізацію у спецфонді держбюджету передбачено 38,96 млн гривень», – зазначає заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Деталі позик

Загалом позичка доступна для будь-якого мешканця села, що бажає придбати чи збудувати власний будинок. Але кредит можуть взяти також містяни, які бажають переселитися до сільської місцевості. Для цього вони мають підтвердити свою платоспроможність та жити у селі. Скористатися програмою можуть учасники АТО, переселенці та багатодітні сім’ї. Ці категорії можуть одержати додаткові пільги.

Важливо знати, що програму реалізують через фонди підтримки житлового будівництва при ОДА. Такі регіональні фонди діють у всіх областях України. Для участі у програмі потрібно подати пакет документів саме до цих фондів. До нього входить: заява на ім’я голови фонду, оригінали та копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх членів сім’ї, довідка з місця проживання сім’ї, технічний паспорт чи свідоцтво про право власності на будинок, де зареєстровано позичальника або рішення про перебування на квартирному обліку отримання житла.

Також потрібно подати довідки про працевлаштування, доходи, наявність чи відсутність власного житла чи земельної ділянки. Якщо кредит оформляється на купівлю житла, потрібна заява від продавця про згоду на продаж житла та нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу житла.

Експерти погоджуються, що, перш за все, кредитна програма буде цікавою для мешканців сіл, але є надії і на приплив нових мешканців. Особливо це вкладається в сучасну філософію дауншифтингу, тобто уповільнення та зміни стресового способу життя у місті на спокійніший ритм. Переїзд у село – це вдалий варіант.