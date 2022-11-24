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Попередження для водіїв: на Тернопільщині завтра ожеледиця

24.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Погода

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Тернопільщині опублікували ДСНС та патрульна поліція. Напередодні на цьому також наголосив міський голова Тернополя.

Оскільки, 24 листопада вночі та вранці на території області буде ожеледь, на дорогах ожеледиця  оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, тому вкрай необхідно не втрачати пильність як водіям так і пішоходам.

“У Тернополі – «крижаний» дощ. Він миттєво замерзає. Посилено працюють комунальні служби, однак лід сковує одночасно всі вулиці і тротуари міста. Прошу вас утриматися від поїздок і виходити за крайньої необхідності. Попередьте літніх родичів і потурбуйтесь про безпеку дітей” – написав Сергій Надал.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: ожеледиця, Сергій Надал, ДСНС України у Тернопільській області, погода, суспільство, новини, патрульна поліція

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