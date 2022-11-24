Попередження для водіїв: на Тернопільщині завтра ожеледиця

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Тернопільщині опублікували ДСНС та патрульна поліція. Напередодні на цьому також наголосив міський голова Тернополя.

Оскільки, 24 листопада вночі та вранці на території області буде ожеледь, на дорогах ожеледиця оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, тому вкрай необхідно не втрачати пильність як водіям так і пішоходам.