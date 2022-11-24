Попередження для водіїв: на Тернопільщині завтра ожеледиця

Оскільки, 24 листопада вночі та вранці на території області буде ожеледь, на дорогах ожеледиця оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, тому вкрай необхідно не втрачати пильність як водіям так і пішоходам.
“У Тернополі – «крижаний» дощ. Він миттєво замерзає. Посилено працюють комунальні служби, однак лід сковує одночасно всі вулиці і тротуари міста. Прошу вас утриматися від поїздок і виходити за крайньої необхідності. Попередьте літніх родичів і потурбуйтесь про безпеку дітей” – написав Сергій Надал.