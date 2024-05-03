Понад тисячу дітей писанкували в рамках «Великодньої веселки» від «Контінентал»

Щорічний соціальний проєкт «Великодня веселка», який «Контінентал Фармерз Груп» реалізовує на територіях своєї присутності, традиційно відбувся напередодні свята Воскресіння Христового.

Цьогоріч він охопив 27 локацій, а загалом участь у майстеркласах з писанкарства протягом квітня взяло понад тисячу дітей шкільного віку із п’яти західноукраїнських областей. Заходи відбувалися в громадах, де працює «Контінентал», а також на активах компанії. На Тернопільщині «Великодня веселка» відбулася у навчальних закладах сіл Оліїв та Ренів (Зборівської міської ОТГ), Новосілка (Підгаєцької міської ОТГ), Целіїв (Васильковецької сільської ОТГ), Великі Загайці (Великодедеркальської сільської ОТГ), а також у ліцеї міста Шумськ.

В компанії зазначають, метою акції є збереження давніх українських традицій, популяризація народної культури серед молодшого покоління, належна підготовка і створення особливого настрою перед найбільшим християнським святом.

«Великодні майстеркласи для дітей ми організовуємо вже вдев’яте. З утіленням проєкту незмінно допомагає ГО «Пласт». Зі свого боку «Контінентал» забезпечує проведення заходів і всі необхідні матеріали, а майстри та майстрині навчають учасників створювати писанки й розповідають їм багато цікавого про цей український великодній атрибут», — коментує координатор ініціативи Тарас Кусень, провідний менеджер відділу корпоративної соціальної відповідальності «Контінентал Фармерз Груп».

«Великодня веселка» — це один із соціальних проєктів, які компанія проводить централізовано з року в рік. У межах акції чимало школярів уперше безпосередньо пізнають процес виготовлення української великодньої писанки, а також вивчають її історію та сакральні значення різноманітних символів і орнаментів.

Нагадаємо, протягом минулого року «Контінентал Фармерз Груп» спрямувала загалом понад 37,7 млн грн на реалізацію соціальних ініціатив на територіях, де працює компанія.