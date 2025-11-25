Понад пів мільйона гривень, зібрані на концерті YAKTAK у Тернополі, передадуть постраждалим внаслідок російської атаки 19 листопада

У неділю, 23 листопада, у Тернополі відбувся концерт YAKTAK у межах його нового великого туру «Люди». Подія відбулася після ракетної атаки російської федерації по житлових будинках тернополян та днів жалоби, тому команда артиста ухвалила рішення передати кошти з продажу квитків на допомогу постраждалим мешканцям міста.

Виступ розпочався хвилиною мовчання за загиблими та постраждалими внаслідок атаки 19 листопада, інформують у міській раді. Після цього YAKTAK оголосив, що прибуток з концерту буде перерахований на спеціальний рахунок Тернопільської міської ради для підтримки тих, чиє майно було пошкоджене або знищене.

Відтак командою артиста було переведено 536 461 грн. Усі ці кошти будуть спрямовані на допомогу тернополянам, які постраждали внаслідок ракетного удару.

Тернопільська міська рада висловлює вдячність артисту, організаторам та всім відвідувачам концерту за небайдужість та допомогу тим, хто постраждав від ворожої атаки.

Також звертаємось до представників бізнесу та небайдужих громадян, які готові підтримати постраждалих внаслідок ракетної атаки, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів 19 листопада.

Для цього відкрито спеціальний рахунок, на який можна переказати кошти:

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8

ЄДРПОУ: 39483390

Розрахунковий рахунок: UA718201720314251005301089169

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ

Призначення платежу: благодійна допомога постраждалим від російських обстрілів 19.11.2025р.

Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалим від ракетних обстрілів. Тернопільська міська рада забезпечить звітування про використання коштів за їх цільовим призначенням.