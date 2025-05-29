Понад пів мільйона гривень повернуто до бюджету за електрику завдяки Тернопільській прокуратурі

За втручання Бучацької окружної прокуратури до місцевого бюджету повернули понад 517 тисяч гривень, переплачених за електроенергію. Таке рішення ухвалив Господарський суд Тернопільської області, задовольнивши позов прокуратури в інтересах держави.

Під час судового розгляду прокурори довели, що між електропостачальником та КП «Бучацький комбінат комунальних підприємств» були укладені додаткові угоди, якими безпідставно збільшено вартість електроенергії. Такі дії суперечили вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» і призвели до нанесення матеріальних збитків територіальній громаді.

На сьогодні рішення суду виконане у повному обсязі — понад пів мільйона гривень уже повернуто до місцевої казни.