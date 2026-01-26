Понад мільйон гривень збитків. На Тернопільщині оголосили підозру заступнику селищного голови

На Тернопільщині правоохоронці оголосили підозру заступнику селищного голови однієї з громад області. Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що між двома селами в лісопосадці відбулася незаконна порубка дерев та чагарників. Вирубка проводилася не лише в межах дозволеної 10-метрової охоронної зони лінії електропередач, а й за її межами — на земельній ділянці у смузі відведення автомобільної дороги Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів.

Зазначена територія перебуває у користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області. За попередніми підрахунками, внаслідок незаконних дій державним інтересам завдано збитків на суму 1 мільйон 211 тисяч гривень.

Про ймовірний злочин на спецлінію «102» повідомили очевидці. Люди звернули увагу на масову вирубку дерев уздовж смуги відведення поблизу лінії електропередач. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що раніше до селищної ради зверталися працівники РЕМ. Вони попереджали про ризик аварійного знеструмлення населеного пункту через гілки дерев, які нависали над лінією електропередач.

У відповідь посадовці селищної ради надали дозвіл на розчищення лісопосадки. Водночас у відповідному документі не були чітко визначені межі проведення робіт. За версією слідства, саме службова недбалість посадової особи призвела до того, що підрядники вирубали значно більшу кількість дерев, ніж це було необхідно для забезпечення безпеки.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють дії інших осіб, які могли бути причетні до правопорушення.