На Тернопільщині підприємства виплатили заборгованість заробітної плати на 16, 5 мільйонів гривень

Понад 90 підпримств на Тернопільщині потрапили у поле зору податкової служби за фактом заборгованості заробітної плати найманим працівникам.

Як повідомляють податківці, з початку цього року індивідуально-роз’яснювальну робота провели із керівниками 90 підприємств, за наслідками якої – 86 погасили заборгованість із заробітної плати на суму понад 16,5 млрд гривень. Відтак до бюджету додатково надійшло 3,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 8,6 млн грн єдиного внеску.

Податок на доходи – основний бюджетоформуючий платіж місцевих бюджетів. Тому до контролю за дотриманням законодавства про оплату праці залучаються органи місцевого самоврядування. Для цього створені спільні комісії.

З початку року вони провели роз’яснювальну роботу з керівниками 141 підприємства, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 126 з них.

Тож додаткові надходження до бюджетів склали 3,8 млн грн, з яких 1,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 2 млн грн єдиного внеску.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 704 підприємств та організацій області. Відтак 644 із них підвищили рівень виплати заробітної плати.

Бюджети отримали 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 12,2 млн грн єдиного внеску.