На Тернопільщині упродовж місяця поліціянти зупинили понад 70 нетверезих водіїв. Їх чекають штрафи, а також позбавлення водійських прав від одного року до десяти.

Перебування за кермом у нетверезому стані — одне з частих порушень, яке призводить до аварій, – каже заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський. За його словами, попри високі штрафи кількість порушників залишається високою.

“За минулий місяць патрульні виявили понад 70 водіїв, які сіли за кермо в стані сп’яніння. Керувати транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння забороняється — за будь-яких обставин. Від необдуманих та легковажних вчинків залежить ваша безпека та безпека інших учасників дорожнього руху”.

Додамо, за кермування у нетверезому стані передбачена така відповідальність: за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік; за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу; за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу; за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.