На передову відправилися понад 500 порушників комендантської години з Тернопільщини.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, під час воєнного стану було проведено майже 8 тис. перевірок, військовозобов’язаним вручили 3 тис. повісток.

Під час комендантської години патрулюють поліціянти, військові та працівники інших спецпідрозділів. У разі виявлення порушень, вони проводять перевірки.

«Акція, яку ми запровадили, «вийшов у нічний час в місто – сходив в армію», дає свої результати. Було проведено практично 8 тис. перевірок. Під час них 500 людей вже служать на передовій. Взагалі вручено 3 тис. повісток, деякі люди, які їх отримали, мали законне право на відтермінування. Інші проходять військово-лікарську комісію, дехто перебуває у тренувальних таборах», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, комендантська година триває з 23.00 до 5.00. Наразі її режиму змінювати не планують.