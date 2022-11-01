На Тернопільщині триває розгляд заяв, поданих учасниками програми для отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Після перевірки уповноваженим банком ділової репутації заявників, оцінки бізнес-планів та співбесід з учасниками, проведених обласним центром зайнятості, 59 поданих проєктів були підтримані.

Відтак, 15 фізичних осіб відкриють власну справу; 33 діючих підприємців та 11 юридичних осіб – розширять свою діяльність. Кожен з них отримає від 75 до 250 тис. грн на загальну суму майже 13,6 млн грн грантової допомоги. Реалізація поданих бізнес-планів дасть змогу створити 172 нові робочі місця.

Найбільш поширені види діяльності – надання послуг у сферах освіти, краси, відпочинку, харчування, комп’ютерного програмування, обслуговування та ремонту будинків, робота у сфері торгівлі.

Також учасники програми будуть виготовляти меблі, вироби з дерева та текстилю, верхній одяг, спальні мішки, ростові подушки, м’ясні та хлібобулочні вироби, сири, соки, морозиво та ін.

Подати заяву на отримання мікрогранту разом з бізнес-планом щодо створення нового або розвитку діючого бізнесу можна на порталі «Дія».

Основна умова отримання коштів – створення робочих місць: у разі створення одного робочого місця – 50-150 тис. грн, двох і більше – до 250 тис. грн. Мікрогрант можна використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення, маркетинг та рекламу, оренду за нежитлове приміщення, лізинг обладнання та на використання прав інших суб’єктів господарювання (комерційну концесію).

Отримати консультацію щодо мікрогрантів та можливості проходження відповідних курсів можна у Тернопільському обласному центрі зайнятості за телефонами: (0352) 23-49-82, (0352) 23-51-95, а також на каналі онлайн-підтримки в Telegram.