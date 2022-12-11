На Тернопільщині зібрали понад 31 тисячу гривень для ЗСУ зібрали

Понад 31 тисячу гривень зібрали жителі Шумської громади під час благодійних заходів у грудні.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку захисників з нашого краю та придбання речей, які зігріють їх у надскладний зимовий період, повідомляють у Шумській громаді.

Протягом благодійного онлайн аукціону, який проведено на сторінці Творча майстерня “ART-Box” зібрано понад 10 тисяч. Активісти об’єдналися задля спільної мети, виставляли свої вироби та послуги для онлайн торгів.

Незважаючи на дощову погоду, сьогодні відбувся благодійний ярмарок, який організувала креативна молодь, Шумська міська рада та творча майстерня. Продавали новорічний декор, подарунки, смаколики, які виготовили власноруч, а також долучилися жителі громади, які пропонували свої вироби.

Шумчанка Марія Дичковська передала 9700 грн до благодійного збору. Ці кошти сім’я зібрала із продажу в’язаних іграшок та малюнків сина Івана.

Важкі часи потребують об’єднання зусиль задля спільної перемоги. Разом – сильніші!